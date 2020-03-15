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Иран

Иран просит отменить санкции в связи с коронавирусом

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 Вероника Доваль
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Иран просит отменить санкции в связи с коронавирусом
Авторское право  IRPRES/Screengrab
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Число инфицированных коронавирусом нового типа в Иране достигло 13 тысяч, зафиксировано более 600 летальных исходов. Об этом сообщил в субботу представитель министерства здравоохранения республики. За минувшие сутки в стране было зафиксировано 1365 новых случаев заражения. Последние данные указывают на то, что 55% умерших старше 60 лет, в то же время около 15% - моложе 40.

Руководство Ирана, одной из стран, наиболее пострадавших от распространения Covid-19, признало, что медицинские учреждения могут не справиться с пандемией. Власти, в частности, отмечают, что из-за американских санкций в Иране наблюдается острый дефицит защитных средств – медицинских масок и перчаток, а также тестов для диагностики нового коронавируса. В субботу президент Ирана Хасан Роухани отправил ряду мировых лидеров письмо с призывом поспособствовать снятию санкций США с Тегерана, чтобы позволить стране эффективно бороться с коронавирусом.

Тем временем стало известно, что второй тур парламентских выборов в Иране, проведение которого было намечено на 17 апреля, перенесен на неопределенный срок.

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