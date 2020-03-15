Срочная новость
This content is not available in your region

Франция

Франция: выборы в условиях коронавируса

Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Франция: выборы в условиях коронавируса
Авторское право  AP/Screengrab
Размер текста Aa Aa

Во Франции несмотря на распространение коронавируса в воскресенье проходит первый тур муниципальных выборов. Избирателей призвали приходить на участки для голосования со своими ручками. Там установили емкости с антисептическим гелем и разметили на полу зоны безопасного удаления людей друг от друга. Защитные маски при регистрации придется снять.

Проведение выборов вызвало широкую критику, особенно, после того, как накануне премьер-министр Франции объявил о закрытии в стране всех кафе, баров, ресторанов, дискотек и непродовольственных магазинов.

Эдуар Филипп, премьер-министр Франции: "Мы видели слишком много людей в кафе, в ресторанах. Раньше я бы только порадовался, потому что мы все любим Францию. Но в течение нескольких недель это не то, что мы должны делать".

По последним данным, число заболевших во Франции достигло 4,5 тысяч, 91 человек скончался. Еще 300 пациентов находятся в реанимации в тяжелом состоянии. При этом, как отмечают медики, более половины из них - это люди младше 60 лет.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.