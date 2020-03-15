Коронавирусом заболели жители более чем 140 государств

Свыше 168 тысяч заболевших, более 6,5 тысяч умерших. Коронавирус продолжает свое стремительное наступление и заставляет страны изолировать целые регионы и закрывать, помимо ресторанов музеев, даже национальные границы. Шенгенская зона трещит по швам. Не попасть из Франции в Германию, из Австрии в Чехию.

Сегодня Европа - центр пандемии, заявляют в ВОЗ. Всего же случаи заражения зафиксированы более чем в 140 государствах.

Эксперты говорят о далеко неполной картине из-за отличий в национальных подходы к скринингу населения. В Южной Корее, в том числе, благодаря массовым ежедневным тестам выявлено свыше 8 тысяч случаев заражения. В России зарегистрировано лишь 63.

Наибольшее количество смертей за последние сутки зафиксировано в Италии, Иране и Испании.

Есть и хорошие новости: 76,5 тысяч заболевших выздоровели. А в Китае, откуда с начала декабря коронавирус и распространился по всему миру, пандемия идет на спад. За последние сутки здесь всего 25 новых случаев.