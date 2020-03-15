Из-за коронавируса в Европе уменьшилось число доноров

Из-за ситуации с коронавирусом нового типа, который вызывает пневмонию, в европейских больницах возник дефицит донорской крови. Медики разных стран сообщества обращаются к гражданам с просьбой оказать помощь. Если число доноров останется на нынешнем низком уровне, опасаются врачи, под угрозой окажутся жизни тысяч пациентов. Кризис переживают в клиниках Бельгии: все больше доноров опасаются приходить на пункты сдачи крови. Аналогичная проблема и в Испании.

"Национальный центр крови" регистрирует падение донорства по всей Италии. Между тем, в ежедневном переливании крови только на Апеннинах нуждаются 1800 пациентов. Мэрия Рима и Итальянский Красный Крест призвали жителей столицы принять участие в массовом сборе крови. Встреча потенциальных доноров с медиками намечена 16 и 17 марта на Площади Семпионе. Врачи напоминают, что в донорстве крови нет риска (на местах сбора принимаются барьерные меры) и призывают людей проявить милосердие.