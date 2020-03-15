Европа: коронавирус, паника, дефицит

Средства гигиены, туалетная бумага, макароны, консервы, рис, бутылки с водой. Европейцы устремились в супермаркеты, чтобы запастись товарами первой необходимости и лишний раз не выходить из дома во время действующих ограничительных мер. В Австрии владельцы крупных розничных сетей утверждают, что поставки будут гарантированы. Однако многие жители альпийской республики считают, что лучше подготовиться к любому развитию событий.

"Вот закупили продуктов, чтобы еду готовить. Все из-за коронавируса, потому что говорят, что все магазины закроют".

"В моей сумки две, ну или три пиццы... Ничего особенного".

Аналогичная ситуация складывается и в Германии. Здесь министр продовольствия и сельского хозяйства Юлия Клёкнер призвала сограждан отказаться от закупок впрок и чувствовать меру.

С таким же по смыслу посланием обратился к соотечественникам министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. Он заверил население республики, что эпидемия не приведет к нехватке продовольствия в стране. Убедить всех не удалось.

Доводы властей не успокаивают европейцев по обе стороны Ла-Манша. "Два рулона туалетной бумаги в одни руки", - гласит надпись на полке в одном из британских супермаркетов, где столь простой и нужный товар, оказался в дефиците.