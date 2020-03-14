США: единый фронт против коронавируса

Палата представителей Конгресса США приняла программу смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны. Инициативу поддержали 363 конгрессмена, против высказались 40 законодателей. В рамках законопроекта из бюджета будут выделены десятки миллиардов долларов на оказание помощи миллионам американцев, которые пострадали от вспышки вызванного новым коронавирусом заболевания. Как ожидается, на следующей неделе инициативу одобрит Сенат.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США: "Мы считаем, что очень важно показать американскому народу и заверить американский народ в том, что мы готовы и способны работать вместе, чтобы сделать то, что сейчас для них необходимо. Поэтому мы благодарим наших коллег-республиканцев, тех, кто поддержит этот законопроект".

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации. Эта мера открывает для местных властей доступ к средствам из федерального бюджета для борьбы с эпидемией в размере 50 миллиардов долларов. При этом Трамп снова отверг обвинения в некомпетентном реагировании на ситуацию.

Дональд Трамп, президент США: "Нет, я не несу никакой ответственности за это, потому что обстоятельства, правила, инструкции и спецификации из другого времени нам достались в наследство. И они не были предназначены для такого рода событий с такими цифрами, о которых мы говорим".

Введение режима чрезвычайной ситуации стало убедительным аргументом для Уолл-стрит, индексы которой закончили торговую неделю 10-процентным ростом после произошедшего ранее обвала, ставшего крупнейшим за тридцать лет.

В США счет умерших от коронавируса уже идет на десятки. В пятницу, чтобы противостоять распространению инфекции, американские власти ввели запрет на въезд в США граждан 26 европейских стран.