Пандемия запретов | #Куб

Закрыты границы, отменены массовые мероприятия, не работают школы и университеты: после объявления о коронавирусной пандемии государства принимают чрезвычайные меры, ограничивая гражданские права и свободы. Насколько оправданны эти решения и достаточно ли делают власти? Разбираемся — в «Кубе»...

Одни государства полностью закрывают границу для иностранцев, другие вводят ограничения на въезд, третьи объявляют карантин для приезжающих из потенциально опасных регионов. Это лишь малая часть мер по борьбе с пандемией, с которыми столкнулись жители самых разных стран мира.

Эти ограничения со временем будут неизбежно ужесточены, — предупреждают власти, говоря о необходимости спасти жизни тех, для кого эта инфекция представляет особую опасность. Ещё одним приоритетом называют сохранение «нормальной экономической ситуации» и «ритма работы» государственных структур и частных предприятий.

В Москве в рамках борьбы с коронавирусом ввели режим карантина и «самоизоляции» для приехавших из опасных регионов. В аэропортах усилен санитарный контроль. Запрещено проведение крупных массовых мероприятий. Достаточно ли этого?

«Больше карантина»

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный оказался в числе тех, кто считает, что надо действовать решительнее. Он призвал мэра Москвы закрыть школы и перевести детей на дистанционное обучение. «Больше карантина — это лучше, чем меньше карантина», — уверен политик.

В одном лагере с Навальным — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он призывает отменить все массовые мероприятия — причём как в России, так и за рубежом. «Нужно думать о сохранении жизни, а не об олимпиаде в Токио», — говорится в твиттере политика.

«Бессмысленными» подобные запреты называет футбольный комментатор Георгий Черданцев. Он напоминает, что поездки в метро тоже способствуют распространению инфекции.

Повод «закрутить гайки»

Противники жёстких ограничений пишут, что пандемию используют как повод «закрутить гайки» и принять непопулярные, но удобные для власти решения. А когда всё закончится, по их словам, гражданам останется лишь удивляться, во что превратилась их страна.

Страха нет?

В конце февраля — начале марта ВЦИОМ и «Левада-центр» сообщали, что примерно две трети россиян считали низкой вероятность заразиться или и вовсе не опасались подхватить коронавирус.

Участники онлайн-опросов Euronews в большинстве своем в первые часы голосования поддержали ограничение своих прав и свобод ради борьбы с пандемией. А что думаете вы? И какие меры вы считаете оправданными?

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