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До лучших времен: в Берлине из-за коронавируса закрывают дискотеки и клубы

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 Ирина Александрова
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До лучших времен: в Берлине из-за коронавируса закрывают дискотеки и клубы
Авторское право  Bild aus AFP-Video
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Этот крошечный монстр заставил с собой считаться всех и каждого. Чтобы сдержать распространение коронавируса власти в Берлине с середины следующей недели распорядились закрыть все бары, частные клубы, дискотеки и концертные залы. Решение юридически будет оформлено 17 марта и предположительно вступит в силу в тот же день. Запрет будет действовать до 20 апреля.

Лутц Лейхсенринг, представитель комиссии по клубам: "Для нас это самый большой кризис со времен окончания Второй мировой войны. Мы можем сказать, что никогда еще не сталкивались с такой большой угрозой для заведений, предлагающих ночную культурную жизнь. Возможно, что после этого кризиса, значительная часть клубов, которыми известен Берлин и благодаря которым многие люди чувствуют здесь так хорошо, просто исчезнут".

От ночных развлечений придется отказаться и французам. В стране введен запрет на проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками.

Свой двери до лучших времен закрыло и легендарное кабаре в Париже "Мулен Руж".

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