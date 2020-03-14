До лучших времен: в Берлине из-за коронавируса закрывают дискотеки и клубы

Этот крошечный монстр заставил с собой считаться всех и каждого. Чтобы сдержать распространение коронавируса власти в Берлине с середины следующей недели распорядились закрыть все бары, частные клубы, дискотеки и концертные залы. Решение юридически будет оформлено 17 марта и предположительно вступит в силу в тот же день. Запрет будет действовать до 20 апреля.

Лутц Лейхсенринг, представитель комиссии по клубам: "Для нас это самый большой кризис со времен окончания Второй мировой войны. Мы можем сказать, что никогда еще не сталкивались с такой большой угрозой для заведений, предлагающих ночную культурную жизнь. Возможно, что после этого кризиса, значительная часть клубов, которыми известен Берлин и благодаря которым многие люди чувствуют здесь так хорошо, просто исчезнут".

От ночных развлечений придется отказаться и французам. В стране введен запрет на проведение публичных мероприятий с более чем 100 участниками.

Свой двери до лучших времен закрыло и легендарное кабаре в Париже "Мулен Руж".