Срочная новость
This content is not available in your region

мир

Azzurro по коронавирусу

Комментарии
 Вероника Доваль
euronews_icons_loading
Azzurro по коронавирусу
Авторское право  Cecilia Fabiano/LaPresse via AP
Размер текста Aa Aa

Итальянские пользователи социальных сетей распространили приглашение принять участие в жизнеутверждающем музыкальном флешмобе, чтобы сплотить жителей различных городов на фоне карантина из-за коронавируса. Итальянцев, вынужденных сидеть дома, призывают открыть окна и балконы и спеть и сыграть вместе. Участникам акции предлагается подыгрывать на любых музыкальных инструментах, а у кого их нет - в ход могут пойти даже кастрюли и сковородки.

Начиная с пятницы в течение трех дней в 18 часов жители охваченной эпидемией страны, чтобы поднять настроение друг другу, исполняют национальный гимн, а также любимые всеми песни, среди которых - знаменитая Azzurro Адриано Челентано.

А в Турине местная оперная певица со своего балкона решила порадовать соседей и исполнила арию под аплодисменты благодарных слушателей импровизированного концерта.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.