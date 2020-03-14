Azzurro по коронавирусу

Итальянские пользователи социальных сетей распространили приглашение принять участие в жизнеутверждающем музыкальном флешмобе, чтобы сплотить жителей различных городов на фоне карантина из-за коронавируса. Итальянцев, вынужденных сидеть дома, призывают открыть окна и балконы и спеть и сыграть вместе. Участникам акции предлагается подыгрывать на любых музыкальных инструментах, а у кого их нет - в ход могут пойти даже кастрюли и сковородки.

Начиная с пятницы в течение трех дней в 18 часов жители охваченной эпидемией страны, чтобы поднять настроение друг другу, исполняют национальный гимн, а также любимые всеми песни, среди которых - знаменитая Azzurro Адриано Челентано.

А в Турине местная оперная певица со своего балкона решила порадовать соседей и исполнила арию под аплодисменты благодарных слушателей импровизированного концерта.