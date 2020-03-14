ВОЗ: Европа - новый эпицентр

Эпицентр пандемии коронавируса нового типа COVID-19 переместился в европейские страны. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения. По его словам, скорость распространения коронавирусной инфекции в Европе превысила рост числа заражений в Китае в разгар эпидемии.

По данным ВОЗ, в мире сейчас насчитывается более 130 тысяч случаев заражения коронавирусом в 123 странах. Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 превысило "трагическую отметку" в 5 тысяч человек.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус: "В настоящее время Европа стала эпицентром пандемии с большим количеством зарегистрированных случаев и смертей, чем в остальном мире, не считая Китая. Наше послание странам остается неизменным: вы должны применять комплексный подход".

Тем временем во Франции, где количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 3661, а умерших - до 79, на воскресенье запланировано проведение муниципальных выборов. В четверг президент страны Эммануэль Макрон в обращении к нации заявил, что выборы, которые должны пройти в два тура - 15 и 22 марта, не будут отменены из-за эпидемии.