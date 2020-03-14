Европа закрывает границы и рестораны

Европейские страны ужесточают меры по борьбе с коронавирусом. Дания закрывает свои границы до 13 апреля. Попасть на ее территорию смогут только граждане страны, оказавшиеся за границей на момент введения ограничений, и иностранцы с датским видом на жительство.

В субботу от коронавируса скончался первый подданный королевства. Всего здесь зафиксировано свыше 800 случаев заражения.

Схожие меры принимает Прага. С пятницы чешские пограничники разворачивают и отправляют назад всех прибывающих из Австрии и Германии. Ранее въезд на территорию страны уже был запрещен для жителей еще ряда государств - в том числе, для итальянцев, французов, китайцев, иранцев. В Чехии 150 заболевших.

В Австрии - их 655. Вена выделит на борьбу с эпидемией четыре миллиарда евро. Главная цель - спасти национальную экономику. По словам коронавирус канцлера Австрии Себастьяна Курца, у "антикризисного фонда" три главные задачи - "гарантировать ликвидность компаний, сохранить рабочие места, помочь в решении самых сложных вопросов".

В Болгарии введен режим чрезвычайной ситуации. Все магазины, кроме продуктовых, закрыты. Нарушителям карантина грозят штрафы и даже тюремное заключение.

Такой свою центральную площадь Гран-плас жители Брюсселя не припомнят. Туристов нет. С пятницы в Бельгии закрыты все рестораны и бары.