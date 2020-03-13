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Канада

COVID-19: канадский премьер попал в карантин из-за жены

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 Елена Караева
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COVID-19: канадский премьер попал в карантин из-за жены
Авторское право  Martin Mejia/The Associated Press
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Супруга канадского премьера Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо заразилась коронавирусом.

Как сообщила канцелярия главы кабмина страны, "после рекомендаций медиков госпожа Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19, результаты оказались положительными".

Позднее сам Джастин Трюдо это подтвердил.

Софи Грегуар-Трюдо будет в течение 14 дней будет находиться в изоляции.

У нее симптомы незначительные, общее самочувствие хорошее.

Домашний карантин обязателен и для самого Джастина Трюдо, у которого симптомов нет, но он следует установленному медицинскому протоколу.

Трюдо продолжает исполнять обязанности, но все встречи премьер проводит в режиме видеоконференции или по телефону, в пятницу он обратится к нации.

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