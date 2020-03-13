"Италия неплохо справляется": Марио Монти подгоняет страны в борьбе с COVID-19

Согласно Всемирной организации здравоохранения, Центром пандемии коронавирусной инфекции теперь стала Европа, а не Китай.
Однако, складывается впечатление, что страны-члены ЕС противодействуют вирусу автономно, не принимая во внимание не только китайский опыт, но и итальянский.
По мнению экс-премьера Италии Марио Монти, на Апеннинах в целом борьба с коронавирусом идет неплохо. При этом сенатор удивлен медлительностью других европейских стран.
Чтобы сдержать распространение инфекции Италия фактически изолировала страну, заставив население оставаться дома. Но даже это не идет в сравнение с теми драконовскими мерами, которые были приняты в Ухани — "родине" коронавируса.
Что же делает Евросоюз? Этот кризис станет важной вехой, трагической вехой, которая позволит пересмотреть процесс интеграции даже в области общественного здоровья.
В Италии за сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 250 человек. Число умерших с начала вспышки инфекции приближается к 1300. На данный момент на Апеннинах насчитывается 15 тысяч зараженных. За двадцать четыре часа коронавирус был выявлен у двух с половиной тысяч пациентов.