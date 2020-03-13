"Италия неплохо справляется": Марио Монти подгоняет страны в борьбе с COVID-19

Согласно Всемирной организации здравоохранения, Центром пандемии коронавирусной инфекции теперь стала Европа, а не Китай.

Однако, складывается впечатление, что страны-члены ЕС противодействуют вирусу автономно, не принимая во внимание не только китайский опыт, но и итальянский.

По мнению экс-премьера Италии Марио Монти, на Апеннинах в целом борьба с коронавирусом идет неплохо. При этом сенатор удивлен медлительностью других европейских стран.

На этот раз Италия проявляет дисциплину и действует последовательно. Но и это не главное, что характеризует мою страну. В других государствах, похоже, пока не осознали серьезность проблемы. И я могу это понять. Коронавирус пришел туда позднее Марио Монти бывший премьер-министр Италии

Чтобы сдержать распространение инфекции Италия фактически изолировала страну, заставив население оставаться дома. Но даже это не идет в сравнение с теми драконовскими мерами, которые были приняты в Ухани — "родине" коронавируса.

Что же делает Евросоюз? Этот кризис станет важной вехой, трагической вехой, которая позволит пересмотреть процесс интеграции даже в области общественного здоровья.

Чрезвычайная ситуация, подобная этой, показывает все пределы интеграционного процесса Европейского Союза, прежде всего те из них, которые касаются защиты общественного здоровья. Европейская система здравоохранения должна быть пересмотрена Марио Монти бывший премьер-министр Италии

В Италии за сутки от заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, скончались 250 человек. Число умерших с начала вспышки инфекции приближается к 1300. На данный момент на Апеннинах насчитывается 15 тысяч зараженных. За двадцать четыре часа коронавирус был выявлен у двух с половиной тысяч пациентов.