Германия спасёт бизнес от коронавирусной эпидемии

Самое мощное противоядие от коронавирусной экономической болезни.
Германия объявила о самом крупном плане поддержки бизнеса в своей послевоенной истории с "неограниченными" кредитами на общую сумму 550 миллиардов евро.
Государственные гарантии по кредитам должны помочь предприятиям, столкнувшимся со спадом или проблемами с денежными потоками. Прежде всего это касается наиболее пострадавших сфер - воздушного транспорта, туризма или гастрономии.
Министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что финансовый кризис 2008 года, последовавший за крахом Lehman Brothers, послужил уроком для нынешней ситуации.
Франция также представила план действий по борьбе с "коронавирусным" кризисом на десятки миллиардов евро.
Правительство объявило о государственных гарантиях до 90% от суммы требований по кредитам со стороны малого и среднего бизнеса. Цель состоит в том, чтобы вынужденные уйти на частичную занятость работники, не потеряли ни цента.
Экономические двигатели Европейского Союза используют все имеющиеся в их распоряжении ресурсы для преодоления последствий пандемии.
Оглашенные меры принесли некоторую стабильность на рынки в эту пятницу. Почти все мировые индексы уходят на выходные в зеленой зоне.