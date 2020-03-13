Битва за лес

В Румынии, где находится 65% девственных лесов Европы, с каждым годом растет теневая детальность браконьеров. Леса незаконно вырубают, причем наблюдатели говорят об отработанной схеме, в которую вовлечены представители сектора, заказчики и власти. Корреспондент Euronews побывала на месте и попыталась разобраться.

... На Карпатском хребте на севере Румынии раскинулись одни из последних девственных лесов Европы. Красивейший регион оказался в эпицентре скандала вокруг незаконной вырубки. Здешняя так называемая "лесная мафия" убивает не только деревья, но порой калечит и людей, встающих а защиту природы, рассказывает наш собеседник, Георг, профессиональный лесничий в округе Сучава.

Он знает, где в лесу искать следы деятельности браконьеров. "Смотрите, срез совсем свежий, дерево было недавно срублено. Причем незаконно, - комментирует мужчина. - Как определить, что дерево срублено в обход правил? Видите, на пне нет маркировки. Смола выступила! Бедное дерево плачет. Они лишили его жизни, так же, как лишают жизни людей".

Наш собеседник показывает пни, спрятанные под ветками. "Они прячут их, чтобы не очень бросались в глаза. Это - дело рук мафии", - убежден Георг.

Специалисты подсчитали, что в румынских лесах ежегодно незаконно вырубается 20 миллионов кубометров древесины. Это вдвое больше количества, разрешенного к легальной вырубке. Наблюдатели считают, что часть украденной древесины оседает на европейском рынке.

Георг признается, что сотрудничал с браконьерами, но потом решил объявить им войну: "Я работал в 5 фирмах, довольно крупных. Моя комиссия за каждое дерево составляла 10 евро. Потом я осознал, что участвую в плохой затее. К тому же я почти ничего не зарабатывал, они там миллионы клали себе в карман, а мне платили из расчета за кубометр".

Румынское подразделение по борьбе с организованной преступностью расследует факты хищения леса. В стране действует закон, приравнивающий незаконную вырубку к угрозе национальной безопасности. Несмотря на заявленные усилия властей, площадь лесов в Румынии непрерывно сокращается. Из 6,5 миллионов гектаров половина находится в государственной собственности и управляется Национальной администрацией лесов Romsilva. Ее сотрудники отрицают, что могут быть замешаны в эпизодах с хищением.

Кристиан Гафинку, менеджер лесного хозяйства, уточняет: "Нам не хочется подозревать людей в злом умысле, но мы знаем, что были те, кто вырубал деревья, а потом обвинял в этом нас. Они говорили, что мы проворачиваем незаконные поставки. СМИ подхватили эту идею и стали нападать на наших лесников".

Romsilva сообщает, что с с 2014 года физическому насилию подверглись 185 лесников, 6 человек были убиты, причем двое - недавно. Эти преступления, считают наблюдатели - личная месть со стороны тех, кто не намерен отказываться от хищения леса.

Лесник, пожелавший сохранить анонимность, рассказал о типичной схеме, тщательно отлаженной: "Предприниматель идет на торги, организованные лесным хозяйством, и покупает определенный объем древесины. Затем он договаривается с инженером, тот отправляется в лес и помечает деревья. Это уже игра не по правилам, помеченные деревья не числятся в контракте. Таким образом, наш бизнесмен получает больше древесины, чем официально приобрел на торгах. Излишки нигде не будут значиться: отчеты подделают. Лесники в курсе этой схемы, порой они сами сбывают древесину на черном рынке".

Инспектор лесной гвардии Сучавского уезда Михай Гаспарел подтверждает, что зачастую дела обстоят именно так: "Самое сложное, когда хищение маскируется под законную операцию, - говорит он. - Древесину можно вывезти на разных основаниях: можно увеличить объем вырубки и не задекларировать его, можно подделать отчетность или разрешения на вырубку.... Схем немало, часто лесники сами нарушают нормы. Проблема в том, что это трудно доказать".

Наш следующий герой, Тибериу, решил лично заняться сбором данных. Активист установил камеры на главной дороге деревни, которую не могут обойти фуры, везущие лес. С помощью мобильного приложения мужчина отслеживает грузовой транспорт, сообщая полиции о десятках нарушений.

"Вы вводите номер машины и видите, выданы ли ей разрешения на перевозку леса или нет. Также можно проверить, где были выданы разрешения", - рассказывает он.

Мужчина хотел бы, чтобы камеры установили в лесу, по его мнению, это значительно упростит контроль за вырубкой. Он ведет нас в чащу и показывает кладбище пней.

"Здесь у нас целый участок, где захоронены пни незаконно срубленных деревьев. Видите их размер? Одиночке их выкорчевать не под силу. Тут требуется тяжелая техника, бригады рабочих. Это доказывает, что кража была хорошо организована".

Потери от незаконной вырубки леса в Румынии оцениваются в миллиард евро в год, страна несет огромные убытки в виде неуплаченных налогов с продаж.

Тибериу рассказал, что разорился, когда пытался закупать для своей компании древесину на официальном рынке: "Цена на древесину в Румынии искусственно завышена, производства нуждаются в более дешевом сырье и обращаются к браконьерам. Мы пытались все делать законно: купили с партнерами 100 кубометров дерева! Когда мы покрыли все издержки, то остались с половиной вложенных средств. Бизнес без использования нелегальной древесины вести невозможно".

Контрабанда леса, теневые сделки, как выяснилось, рикошетом ударяют по самым разным представителям общества. Илье и Дмитрий работают в строительном бизнесе, в свободное время разводят форель (их хозяйство примыкает к лесу). Точнее, разводили: их пруд испорчен после того, как мужчины донесли на браконьеров.

Илье вспоминает: "Мы пожаловались, и часть древесины у местных предпринимателей была конфискована. Они отомстили, налив в наш пруд антифриз, он уничтожил рыбу. Нам угрожали, нас избивали. Однажды поймали нас на пустынной дороге и поколотили дубинками".

Братьям и сегодня поступают угрозы. Они признаются, что боятся, но молчать не намерены.

"Конечно, мы боимся,- говорит Илье. - Но продолжаем жаловаться в надежде, что рано или поздно кто-то начнет здесь проверки и решит проблему. Может быть, к нам из ЕС приедут, откуда-то еще. В самой Румынии мафия очень сильна, все взаимосвязаны, вплоть до властей. Все работают рука об руку".

Осенью прошлого года в Румынии прошли манифестации в знак протеста против незаконной вырубки лесов. А в феврале Европейская комиссия вынесла Румынии предупреждение, пригрозив санкциями в виде судебных разбирательств и штрафов.