No Comment: самое лучшее за неделю

В префектуре Фукусима прошел парад самураев. По всей Индии празднуют индуистский фестиваль Холи. В Красноярске прошёл чемпионат по пощечинам. На видео, снятом с дрона, можно увидеть пустынные улицы Ухани, откуда пошло распространение заболевания COVID-19. Из Древней Олимпии стартовала эстафета Олимпийского огня Игр-2020 в Токио,которая в связи с коронавирусом была остановлена позже.