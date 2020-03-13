Валенсия отменяет Лас Фальяс

Огонь, музыка, традиция. Коронавирус оказался сильнее. Валенсия отменяет праздник Лас Фальяс. С некоторым опозданием - сетуют испанцы. Вот уже неделю, как здесь ежедневно взрываются петарды, а фейерверки раскрашивают улицы города в цвета национального флага - на радость многочисленным зрителям

"В течение последних двух недель тысячи людей собирались здесь, на главной площади Валенсии, на пиротехническое шоу под названием "Масклета", которое традиционно проходит за этой решеткой за моей спиной. Теперь, после отмены фестиваля, туристов здесь почти не осталось", - отмечает Манель Доминго, корреспондент Euronews.

Праздник отметили впервые с 1936 года. Тогда провести его помешала Гражданская война.

Региональные власти подсчитывают убытки. Речь идет о как минимум 700 млн евро.

"Флористы, художники, специалисты по пиротехнике, музыканты, владельцы гостиниц и магазинов... Все только и говорят, что о потерях", - отмечает Карлос Гальяна, сотрудник мэрии Валенсии.

У Диего Ши свой ресторан в центре города. Он говорит: "Надо как-то продержаться. Лучше так: меньше людей заболеют".

Организаторы жалуются: подобных финансовых потерь можно было избежать, если бы решение об отмене празднеств приняли раньше.

"Многие подобные скульптуры уже появились на улицах. Разобрать их теперь невозможно", - говорит Мигель Прим, представитель фестиваля

По традиции, гигантские фигуры, главный символ фестиваля, сооружают в каждом квартале Валенсии и сжигают лишь в конце празднеств. В этом году их возведение обошлось в почти 8 млн евро. Что с ними будет теперь, пока не ясно.

Городские власти заявляют, что, скорее всего, Лас Фальяс не отменят совсем, а лишь перенесут на июль. Но работники туриндустрии уже говорят о катастрофе.

"У нас много слабых мест. Фестиваль был своего рода спасательным кругом. А ведь еще недавно мы рассчитывали на существенные улучшения ситуации, даже поговаривали об экономическом подъеме..." - говорит Франсеск Коломер, глава департамента туризма города.

Ежегодно на праздник огня в Валенсию съезжаются около 4 млн туристов. На немногочисленных гостях города сегодня маски, впрочем, как и на самых популярных скульптурах.