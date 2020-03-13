ЕС: экстренные меры

В европейских странах принимают экстренные меры, чтобы сдержать распространение коронавируса. В Германии в ряде федеральных земель уже закрыты школы и детские сады. В ближайшие недели занятия будут вестись дистанционно – там, где это технически возможно:

– Насколько я знаю, в Германии ситуация очень разная в разных школах, – говорит лидер профсоюза учителей страны. – Некоторые из них весьма неплохо оборудованы, а в некоторых нет доступа в интернет.

Во Франции все школы закрываются начиная с понедельника. Некоторые родители находят такое решение верным, но запоздалым:

– Необходимо действовать, ситуация сложная, но, полагаю, нужно было сделать это ещё несколько недель назад, учитывая опыт других стран. А теперь, думаю, уже слишком поздно.

Меры, объявленные во Франции для борьбы с эпидемией, затрагивают многие стороны жизни, но большинство принимает их стоически:

– Я говорю себе – будь, что будет, и не слишком беспокоюсь. Стараюсь быть осторожной, всё время мою руки. Ношу с собой бутылочки с дезинфицирующим средством. А что ещё делать?

В Чехии в ближайшие 30 дней будет действовать режим чрезвычайного положения. Все бары и рестораны должны будут закрываться не позднее восьми часов вечера.

Кроме того, по всему Европейскому союзу вводятся проверки на границах – как здесь, между Словакией и Австрией. Кроме того, под угрозой оказалось авиа и железнодорожное сообщение внутри ЕС. Новые меры будут приниматься в зависимости от развития ситуации.