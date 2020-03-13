COVID-19: ударим европейской демократией по глобальной пандемии

Италия стала страной-призраком, в которой не работают предприятия, магазины, закрыты школы и университеты, аннулированы все спортивные и культурные мероприятия.

Единственные, кому власти разрешили оставаться открытыми - это продуктовые лавки и супермаркеты, а также аптеки.

На Аппенинах в настоящий момент насчитывается свыше 15 тысяч заболевших COVID-19, в реанимации находятся свыше тысячи пациентов, с момента начала активной фазы эпидемии умерли 1016 человек.

В Испании - более трех тысяч заболевших, на территории всего королевства закрыты все детские, школьные и высшие учебные заведения, карантинные меры введены в Каталонии, они затронули свыше 70 тысяч человек.

Мы намерены направить дополнительно почти три миллиарда евро на помощь регионам, которые, в свою очередь, распределят эти средства между учреждениями здравоохранения. Мы полагаем, что этой суммы должно хватить на первое время, когда количество заболевших увеличивается в геометрической прогрессии Педро Санчес премьер-министр Испании

Во Франции указом президента с понедельника, 16-го марта, закрыты все ясли, детские сады, школы и университеты.

Но власти решили не переносить дату первого тура муниципальных выборов. В стране на утро пятницы насчитывается свыше 3 000 тысяч заболевших, 61 человек умер от COVID-19.

Пандемия, которая бушует на всех континентах и во всех странах Евросоюза - самый серьезный эпидемиологический кризис, который поразил Францию за последнее столетие. Но важно следовать советам специалистов, ученых, с которыми мы консультируемся, прежде чем принимать решения, и обеспечить дальнейшее течение жизни и работу институтов республики. Эммануэль Макрон президент Франции

Количество зараженных растет и в Германии, но число жертв коронавирусной инфекции там пока минимальное. Канцлер Меркель заявила, тем не менее, что эпидемия может охватить не менее 70 % населения страны.

Украина следует в фарватере европейских мер по препятствованию дальнейшего распространения заболевания, на ее территории, как и на территории Литвы, Чехии и Ирландии школы, детские учреждения и вузы будут закрыты до дальнейшего распоряжения властей.

Общий ущерб, который в настоящий момент нанесен мировой экономике, может привести к кризису, итоги которого будут в разы тяжелее, чем последствия кризиса 2008-го года. .