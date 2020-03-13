У Дональда Трампа "не было времени" предупреждать Европу

Время не терпит, как и коронавирус. Так глава Белого дома Дональд Трамп объяснил, почему решение ограничить поездки в США из 26 стран Шенгенской зоны стало полной неожиданностью для европейских партнеров.

"Мы прекрасно ладим с лидерами этих государств, но были вынуждены действовать. Мне было некогда звонить и лично предупреждать каждого о нашем решении. Это бы отняло у нас слишком много времени", - отметил президент США.

Великобритания и Ирландия в американский карантин не попали. Но в ходе встречи в Вашингтоне премьер-министру последней Лео Вардару Трамп руки не пожал.

"Как вы знаете, речь идет о пандемии. Вирус распространился по всему миру. У него нет границ, нет национальности. Мир должен объединиться в борьбе с инфекцией", - считает Варадкар.

Воспользоваться горячей темой и раскритиковать Трампа не преминули и его соперники в борьбе за пост президента.

"К сожалению, на фоне глобального кризиса нынешняя администрация Белого дома продемонстрировала свою полную некомпетентность. Ее непрофессионализм и безрассудство поставили под угрозу жизни очень многих людей, живущих в этой стране", - отметил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс.

Трамп, в свою очередь, обвиняет Европу в том, что не было введено должных мер по недопущению инфекции на территорию США. В Брюсселе решение, принятое в одностороннем порядке и без консультации, осуждают.

Тем временем, американские туристы ринулись в аэропорты европейских городов: они имеют право беспрепятственно вернуться на родину. Ограничения также не распространяются на обладателей грин-карт и дипломатов ООН.

В настоящее время на территории США зафиксированы свыше 1700 случаев заражения коронавирусом. 41 человек умер. В странах ЕС более 22 тысячи заболевших. Скончались 943.