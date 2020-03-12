"Ни импорта, ни экспорта"

Фабрика на окраине Бирмингема продаёт за рубеж запчасти для автомобилей и самолётов. Коронавирус, который начался на другой стороне планеты, ударил в первую очередь по Китаю и китайской экономике. А вслед за ней начались проблемы у поставщиков и производителей по всему миру.

В начале года это заставило многие компании искать новых партнёров за пределами Китая. Для британцев это было непросто из-за "брексита". Но и эти новые экономические связи в последние месяцы оказались под угрозой.

Нил Клифтон, директор фабрики:

"Что-то нам присылают из Азии, что-то — из Европы. Всё это регионы, которые сейчас изолированы. Но если у нас не будет поставок, нам нечего будет обрабатывать, мы не сможем выполнять заказы и продавать товар клиентам. Из-за этого доходы упадут, и будущее станет неопределённым".

Задержки в поставках — и сырья, и готовой продукции — распространяются быстрее самого́ коронавируса. Полсотни работников фабрики опасаются, что из-за COVID-19 и карантина по всему миру не только сырьё, но они сами не смогут добраться до завода.

Люк Хэнрахан, Euronews:

"На производителей среднего размера, как это предприятие в Мидлендсе, происходящее в Китае оказывает большое влияние. В секторе автомобильной и авиационной промышленности экономические связи тесно опутывают весь мир. Эта фабрика — шестерёнка гигантского механизма".

Дэвид Бэйли, университет Бирмингема:

"Мало нам было неопределённости с 'брекситом' в прошлом году, теперь началась 'часть вторая'. Теперь определённости ещё меньше. В перспективе происходящее грозит, с одной стороны, продажам, рынку сбыта. А с другой — поставкам компонентов, когда детали попросту не смогут добраться до площадок, на которых собирают машины".

Конечно же, речь идёт не только о производстве запчастей. Металлообрабатывающий завод в Уэльсе тоже получал бо́льшую часть сырья из Китая. Но тут гораздо серьёзнее оказалась блокада рынка сбыта в континентальной Европе.

Мэтью Прайс, Dyfed Steels Ltd:

"Мы закупаем сырьё по всему миру, в том чисел в Европе и в Китае. Из-за коронавируса поставки по многим контрактам сократились вдвое, а некоторые даже в четыре раза".

По словам финансовых аналитиков, большинство компаний в странах, охваченных вирусом, пока даже не могут в реальных цифрах оценить его влияние: слишком много скрытых факторов. Огромное число фирм — от мегакорпораций до небольших фабрик — имеют связи в Китае, и именно они пострадали в первую очередь. Но теперь, когда официально объявлено о пандемии, и поиск новых клиентов оказывается чрезвычайно сложным.