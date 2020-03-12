Что такое пандемия?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду признала пандемией распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом. По официальным данным, инфекция выявлена более чем в 110 странах, заболели около 120 тыс. человек.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом подчеркнул, что использование слова "пандемия" в вопросе распространения COVID-19 не меняет отношения экспертов к угрозе, которую в себе несет вирус.

Слово "пандемия" происходит от греческого "pandemos", что означает "все". ВОЗ определяет это явление как "распространение нового заболевания в мировых масштабах". В таком случае эксперты полагают, что с инфекцией, скорее всего, столкнется все население Земли и какая-то его часть заболеет.

Пандемии возникают на основе эпидемий - вспышек болезней, ограниченных определенными регионами. "В предстоящие дни и недели мы ожидаем, что число случаев заболевания, число смертей и число затронутых стран станет еще выше. ВОЗ в круглосуточном режиме следит за этой вспышкой, и мы очень обеспокоены как тревожной скоростью распространения, так и опасностью заболевания. Тревогу вызывает и уровень бездействия." - подчеркнул Адханом.

Несмотря на глобальный статус, более 90% случаев заболевания приходится всего на четыре страны. В двух из них эпидемия значительно снизилась. "81 страна не сообщила ни об одном случае COVID-19, 57 стран сообщили о 10 или менее случаях. Мы не устаем повторять: каждая страна все еще может изменить ход развития этой пандемии", - сказал глава ВОЗ.

Пандемии в истории

Первой пандемией считается "юстинианова чума", которая разразилась в 11-12 веках. От нее погибли около 100 млн. человек. В 14 веке "черная смерть" - второе нашествие чумы - убила от 30% до 60% населения Европы. В 1918 году пандемия гриппа, известная как "испанский грипп", унесла жизни около 500 млн человек.

К более поздним пандемиям относится вирус H1N1 или "свиной грипп", который распространился в 2009 и 2010 годах. С 1981 года в мире продолжается пандемия ВИЧ. Только в 2018 году этот вирус убил 770 тыс. человек. Всего от него погибли более 32 млн.