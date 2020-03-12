"Черный четверг" на европейских биржах, котировки продолжают падать

При открытии торгов на Франкфуртской бирже ее индекс DAX отправился в свободное падение, потеряв более 5 %.

Примерно те же цифры показала и парижская торговая площадка.

К беспокойству инвесторов, которое касается пандемии коронавируса прибавилась тревога из-за закрытия американских границ для европейских бизнес-путешественников.

Показатели Мадридской биржи также ушли в красное, потеряв за месяц более 20%.

Не лучше настроения и в Лондоне, где стоимость всех котировок с начала года уменьшилась на 26 %.

В четверг глава Центробанка Кристин Лагард объявит о пакете мер, который должен стабилизировать экономику 19 стран зоны евро..

Индексы РТС и Мосбиржи в ходе торгов рухнули на фоне снижения цен на нефть. Так, индекс РТС в четверг находился на отметке в 1012,86 пункта, что на 6,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, а индекс Мосбиржи потерял 4,3% и достиг 2386,79 пункта.

Значительное снижение российского фондового рынка происходит на фоне решения ВОЗ признать вспышку коронавируса пандемией, а также заявления Дональда Трампа о мерах против распространения эпидемии.

Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 2,3% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 84,02 руб. В последний раз он превышал отметку в 84 руб. в феврале 2016 г. Доллар впервые с марта 2016 г. преодолел рубеж в 74 руб.

Тем временем продолжают падать цены на энергоносители - стоимость фьючерса марки Brent с поставкой в мае в ходе торгов в Лондоне уменьшилась почти на 5,5%, уйдя ниже 33 доллара за баррель.