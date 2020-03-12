Европейские фондовые индексы рухнули после заявления ЕЦБ

Основные европейские фондовые индексы рухнули до многолетних минимумов после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о сохранении ставок на текущем уровне и закрытии США границ для въезжающих из Европы.

Мадридская биржа закрылась рекордным за всю историю показателем в -13,97%. Французский индекс CAC 40 также переживает самое резкое падение за время своего существования (-12,28%). Лондонская фондовая биржа закрылась падением на 10,87%, худшего показателя с октября 1987 года. Немецкий Dax потерял 12,24%, впервые с 1989 года.

Индексы обвалились после того, как ЕЦБ принял решение оставить ставки без изменений. Базовая ставка сохранена на рекордно низком уровне в 0%, а ставка по депозитам на отметке минус 0,5%. При этом аналитики ожидали ее снижения на 10 базисных пунктов.

Давление на котировки оказал и американский запрет на въезд европейцам, а также признание вспышки COVID-19 пандемией.

В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.