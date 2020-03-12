Во Франции закрываются все учебные заведения

Во Франции с понедельника закрываются все учебные заведения, при этом намеченные на 15 и 22 марта муниципальные выборы состоятся, несмотря на распространение коронавируса. Об этом объявил президент республики Эммануэль Макрон.

В то же время он призвал лиц старше 70 лет, а также людей с серьезными заболеваниями быть крайне осторожными, максимально воздержаться от контактов и оставаться по возможности дома.

Мы находимся только в начале этой эпидемии, и по всей Европе она ускоряется, она усиливается. В связи с этим абсолютным приоритетом для нашей нации будет наше здоровье Эммануэль Макрон президент Франции

Также Макрон призвал не "национализировать" инфекцию, а объединить усилия по борьбе с ней и не поддаваться панике.

Что касается экономики, президент попросил правительство "подготовить национальный и Европейский план стимулирования", предложив ЕС "реагировать быстро и решительно ".

У этого вируса нет паспорта. Мы должны объединить усилия, скоординировать наши ответные действия, сотрудничать. Франция прилагает усилия, но необходима европейская координация, и я буду следить за ней. Мы, несомненно, должны принимать меры, но они должны быть нацелены на уменьшение обмена между затронутыми и незатронутыми зонами. И это не обязательно национальные границы. Не нужно принимать это несерьезно, но и панике поддаваться не стоит Эммануэль Макрон президент Франции

По последним данным, от COVID-19 во Франции скончался 61 человек. Все пожилого возраста. Число инфицированных приближается к 3 тысячам.

Количество жертв коронавируса в Европе — около 1200, подтвержденных случаев заболевания почти 23 тысячи.

Сутки назад число умерших равнялось во Франции 48 - все люди пожилого возраста. Инфицированы были 2281 человек, при этом в реанимации находились 105 человек.

О первом случае гибели человека от коронавируса на территории Франции власти сообщили 15 февраля. Это был пожилой китайский турист, уже приехавший во Францию инфицированным.

О первом случае гибели уже французского гражданина на национальной территории от коронавируса было объявлено 26 февраля. Летальным оказался исход болезни для преподаватель лицея, инфицированность которого была выявлена лишь посмертно. Этот человек проживал в департаменте Уаза, где в настоящее время находится один из основных очагов распространения вируса.

Ряд медицинских учреждений в этом департаменте закрыты из-за болезни медперсонала.