Италия: число жертв COVID-19 превысило тысячу человек

Число жертв COVID-19 в Италии превысило тысячу человек: за последние сутки (по данным на вечер четверга) скончались 188 заболевших.
Пустынные улицы Рима, закрытые рестораны и магазины - как молчаливое свидетельство решимости Италии выиграть эту битву с невидимым врагом — коронавирусом.
В стране приняты еще более строгие меры, заставляющие население оставаться дома. Школьные занятия прекращены вот уже несколько дней — мера, к которой прибегают все больше стран. Среди последних — Польша и Ирландия. Власти объявили о закрытии учебных заведений на ближайшие недели.
Аналогичные шаги уже предпринимаются в Испании, которая переживает одну из самых страшных вспышек болезни в Европе. Целая армия рабочих обеззараживает поезда и автобусы, но вирус стремительно распространяется. Проник он даже в самое сердце испанского правительства, несколько членов которого были инфицированы.
Наряду с усилиями по сдерживанию коронавируса продолжается поиск методов лечения. Французское правительство объявило о создании специального подразделения для этих целей.
Но, несмотря на заверения чиновников, люди по-прежнему охвачены тревогой.
Подобные этой сцены панического покупательного ажиотажа в Дании - символ того самого накопительского рефлекса, срабатывающего во многих странах.