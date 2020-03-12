COVID-19: Рим - закрытый город

Это - Термини, знаменитый на всю Европу римский железнодорожный вокзал, важнейший транспортный узел континента, с пассажиропотоком свыше 150 миллионов человек в год.

Термини опустел с момента, как в Италии началась эпидемия коронавируса.

Сейчас для того, чтобы совершить обычную поездку, требуется разрешение властей, которое может быть выдано в исключительных случаях для тех, кто собирается путешествовать. В главном зале ожидания Термини видны полицейские - патрулирование было усилено с момента, как на всей территории Италии был объявлен карантин и запрет на передвижение. Проводятся проверки документов в момент компостирования билетов и уже на перроне, когда пассажир садится в поезд.

При этом всем, и железнодорожникам, и правоохранителям, и пассажирам рекомендовано соблюдать дистанцию не менее метра при разговоре.

Журналистка Euronews Джорджия Орланди пообщалась с одной из пассажирок, уезжающей из Рима.

- Вам потребовались дополнительные документы для отъезда?

- Да, я студентка университета здесь, в Риме, но мои родители живут в Ареццо, университет закрыт, я хочу провести эти две недели вместе с семьей.

- Что вы обо всем этом думаете?

- Все очень напряжены, все это отдает сюрреализмом, кто мог подумать, что из-за вируса будут приняты такие жесткие меры.

- Вам разрешили выехать?

- Да, сказали, что все нормально, я могу идти на перрон.

Улицы, традиционно очень оживленные, пусты. К фонтану Треви, на фоне которого так любят фотографироваться туристы, обычно стоит очередь, чтобы запечатлеть себя на фоне памятника. Сегодня у оставшихся путешественников - совершенно иные заботы. Начиная с четверга, они не смогут посидеть ни в кафе, ни в ресторанах, закрытых по распоряжению властей.

И это, как предупреждают многие, лишь начало. Сегодня никто не берется предсказать точные цифры ущерба для экономики страны, но всем ясно одно - урон, нанесенный эпидемией COVID-19, будет колоссальным.