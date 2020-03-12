Коронавирус: Чехия принимает экстренные меры

В Чехии в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции испытывают дезинфицирующие средства нового поколения. Химикаты распыляют в трех трамваях и двух автобусах. Затем специалисты сравнят результаты: более эффективное средство будет применяться в общественном транспорте. 12 марта в Чехии из-за коронавируса объявлено чрезвычайное положение. Оно будет действовать в течение предстоящих 30 дней. Одновременно власти запретили въезд в республику иностранцам из Италии, Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Нидерландах, Бельгии и Великобритании.