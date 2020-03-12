Депутатов Госдумы насильно отправили на карантин из-за COVID-19

Депутату от ЛДПР Сергею Катасонову, который посетил Францию и не отправился на карантин для профилактики распространения COVID-19, аннулировали пропуск в Думу на 14 дней. По словам лидера фракции Владимира Жириновского, после возвращения из поездки Катасонов в течение нескольких дней был на рабочем месте. Коллеги только в четверг настояли на том, чтобы он уехал домой.

"Давайте примем решение о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя", - сказал спикер ГД Вячеслав Володин, предложив депутатам, которые общались с Катасоновым, также пройти карантин.

"Вот тот ряд, где находился наш коллега и ряд выше-ниже - на карантин", - добавил он. Володин заметил, что в других странах введены крупные штрафы и даже уголовная ответственность за нарушение карантинных правил.

После выступления спикер поручил провести работы по дезинфекции зала пленарных заседаний. "Безответственное отношение может быть к себе, но если ты свою семью уважаешь, тех, кто рядом работает, своих граждан, конечно, это преступно", - заявил политик.

Жириновский призвал лишить члена своей фракции депутатского мандата.

Российских депутатов призвали воздержаться от зарубежных поездок, а тех, кто посещал страны, в которых зафиксирована вспышка коронавируса, отправиться на карантин. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой посетил Францию для участия в Парламентской ассамблее Совета Европы и после возвращения решил соблюдать меры домашнего карантина.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве "режим повышенной готовности" из-за коронавируса. В указе, опубликованном на сайте мэрии, перечислены требования для горожан, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. В их числе Италия, Франция, Германия и Испания.

Приехавших из этих стран москвичей обязали обеспечить самоизоляцию на дому и не ходить на работу. По официальным данным, в России зафиксированы 23 случая заболевания COVID-19.