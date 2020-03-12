У Тома Хэнкса - коронавирус

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом.

63-летний кинематографист двукратный обладатель "Оскара" находился в Австралии вместе с женой. Оба почувствовали себя плохо и немедленно обратились к врачу.

Анализ подтвердил опасения пары.

Актер сообщил о произошедшем поклонникам, подчеркнув, что будет неукоснительно выполнять рекомендации врачей.

Хэнксы отправились в Австралию для съемок байопика об Элвисе Пресли, который ставит Баз Лурман. В известность о заболевании четы была поставлена вся творческая группа картины, которую также отправили в двухнедельный карантин.