НБА приостановила сезон из-за коронавируса

Проведение регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) приостановлено после подтверждения информации о том, что один из игроков лиги инфицирован коронавирусом. По данным СМИ, COVID-19 выявлен у центрового "Юты" Руди Гобера. Ранее из соображений безопасности была отменена встреча между "Оклахомой" и "Ютой". "Мы планируем использовать этот перерыв, чтобы определить наши дальнейшие действия по отношению к пандемии коронавируса", - сказано в заявлении НБА.

Тренеры баскетбольных клубов пребывают в растерянности. Майкл Мэлоун, главный тренер "Денвер Наггетс": "Эта пугающая ситуация. Я в баскетболе продолжительное время и не помню, чтобы игры останавливали в середине сезона. Понимаете, одно дело фильмы смотреть о каких-то таких вещах. Другое - находится со всем этим ежедневно и пытаться прояснить ситуацию и понять, что делать дальше".

Ряд спортивных порталов со ссылкой на источники сообщают, что игроки "Юты" останутся в Оклахоме на карантине. Также утверждается, что баскетболистам "Кливленда", "Нью-Йорка", "Бостона", "Детройта" и "Торонто" посоветовали исключить контакт с окружающими на ближайшее время. Все эти клубы недавно проводили матчи против "Юты".