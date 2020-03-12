Коронавирус: австрийская граница на замке

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции Австрия ужесточила контроль на границе с Италией. Въезд разрешён лишь тем, кто здоров и не представляет угрозы для окружающих. Речь идёт об упрощённом медицинском осмотре: у водителей и пассажиром замеряют температуру тела. Кроме того, у всех въезжающих в Австрию из Италии требуют медицинские справки об отсутствии коронавируса. Если этого документа нет, придётся возвращаться домой.

Итальянцы, которым удалось въехать в Австрию, рассказывали в интервью Euronews, что считают такие проверки оправданными. Кто-то даже предлагает и вовсе закрыть границу: ведь нет гарантий, что человек не подхватил коронавирус уже после сдачи анализа, а симптомы заболевания не проявятся позже.

В администрации австрийского приграничного округа Виллах говорят, что контроль ужесточён до 3 апреля. Но ситуация меняется слишком быстро и неизвестно, что будет завтра, — объясняет глава администрации Берндт Рипан.

Как отмечает корреспондент Euronews Йоханнес Плешбергер, поначалу новые проверки на австрийской границе оборачивались огромными пробкам. Теперь же Италия приняла меры и стала ограничивать количество автомобилей, которые едут в направлении Австрии.