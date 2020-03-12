"Богема" Пучини покоряет Цюрих

"Богема" Пуччини, одно из самых исполняемых оперных произведений в мире, в марте украсило афиши оперного театра в Цюрихе. Главные партии исполняют перуанский тенор Хуан Диего Флорес и армянская сопрано Рузан Манташян.

"Думаю, на "Богеме" плачут все и всегда, потому что эта история абсолютно универсальна. Персонажи оперы взывают к каждому из нас, - признается Euronews перуанский тенор, который впервые в своей богатой профессиональной карьере взялся за партию Родольфо. - Я лично плачу и когда нахожусь на сцене, и когда сижу в зале". Рузан Манташян, исполняющая партию Мими, потрясена, по ее собственному признанию, "уникальной способностью Пуччини ударять прямо в сердце".

Пуччини - редкий мелодист, мастер симфонического сплетение голоса и оркестра, причем последний становится в его произведениях полноценным действующим лицом.

"Ария "Холодная ручка"- это пик нежности, - отмечает Флорес. - Вокруг темнота, мрак, но вот мой герой касается рук Мими и поет..." "На самом деле эта ария - признание в любви к жизни", - считает Манташян.

Действие оперы разворачивается не в современной Пуччини итальянской среде, а в Латинском квартале Парижа 30- годов 19 века в канун Рождества. В основе сюжета - невероятно трогательная история любви поэта и швеи, которых разлучает смертельная болезнь Мими. Четыре действия объединены попарно: в двух первых царит иллюзия счастья, в следующих она рушится.

"С его мастерством оркестровки эмоции в опере выходят на совершенно другой уровень. И это заставляет нас физически дрожать от волнения, - говорит Флорес. Я, кстати, считаю, что музыка Голливуда восходит к Пуччини. С началом эпохи киноиндустрии там поддержали стиль композитора, потому что такая музыка действительно перепахивает вас. Последняя сцена так трогательна, музыка заставляет вас переживать прошлое, ностальгия берет в плен... И, прислушайтесь, мелодия очень напоминает музыку к кинофильмам!"

"Мими знает, что умирает, и признает неизбежность конца, - добавляет Рузан Манташян. - Моя героиня научила меня: жить надо настоящим, принимая то, что несет с собой каждый момент. Вы можете замкнуться, плакать, быть несчастными, а можете двигаться вперед и проживать вашу жизнь как можно лучше".