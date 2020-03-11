Пандемия обвалила фондовые рынки

Второй раз за неделю фондовые торги в США закрылись в среду падением на фоне опасений, вызванных переквалификацией вспышки заболевания COVID-19 в пандемию.

На Нью-Йоркской фондовой бирже американский промышленный индекс Dow Jones упал на 5,86%, что на 20% ниже антирекорда, установленного в прошлом месяце. Nasdaq снизился на 4,7%, но больше всего подешевели акции компаний, организующих круизы и туристические поездки.

В "красной зоне" закрылись в среду и европейские фондовые рынки. Основные индексы пошли на снижение, реагируя на поступающую информацию о дальнейшем распространении коронавируса в Европе.

Британский FTSE 100 упал на 1,52%, французский CAC 40 - на 0,57%, немецкий DAX - на 0,37%.

А вот торги на Миланской фондовой бирже впервые за последние две недели закончились в положительном поле. Основной индекс FTSE MIB по итогам среды вырос на 0,33% и почти вернулся к отметке 18 000 пунктов после постоянного падения.

Ранее Банк Англии неожиданно снизил базовую ставку сразу на 50 пунктов, до 0,25%. Трейдеры ждут заседания Европейского Центробанка (ЕЦБ), которое состоится в четверг.