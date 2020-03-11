Приговор Вайнштейну: 23 года тюрьмы за сексуальное насилие

23 года тюрьмы для Харви Вайнштейна: такой приговор вынес в среду Верховный суд американского штата Нью-Йорк.

В феврале бывший голливудский продюсер был признан виновным в сексуальном насилии и домогательствах. По двум наиболее серьёзным пунктам обвинения, за которые грозило пожизненное заключение, он был оправдан.

Адвокаты заявили, что для 67-летнего Вайнштейна, недавно перенёсшего операцию на сердце, и 23-летний срок может стать пожизненным.

Первые материалы, обвиняющие продюсера десятков оскароносных фильмов, появились в прессе в 2017 году. В них говорилось, что на протяжении 30 лет он склонял к интимным отношениям молодых актрис и сотрудниц своей компании, обещая карьерное продвижение.

Эти факты подтвердили публично более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, а в 2018 году Вайнштейну были предъявлены официальные обвинения. Сам он вину отрицал, утверждая, что сексуальные контакты происходили лишь по взаимному согласию.