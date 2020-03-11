В ночь на среду Совет Безопасности ООН приветствовал сделку между между США и движением "Талибан", резолюция по этому поводу была принята единогласно.

Объединенные нации расценили этот шаг двух до недавнего времени противоборствующих сторон как возможность для открытия уже внутриафганского диалога.

Американо-талибское соглашение также предусматривает вывод американских и иных иностранных сил из Афганистана и обмен пленными между талибами и правительством.

Соглашение было подписано чуть меньше двух недель назад - оно увенчало военный конфликт международной коалиции на территории Афганистана и частично смежного с ним Пакистана, начавшийся в 2001-м году после сентябрьских терактов в США.

Спустя несколько часов после дискуссии в Совете безопасности лидер Афганистана объявил, что намерен освободить полторы тысячи талибов, участников военных действий, содержащихся в тюрьмах страны.

Ашраф Гани подчеркнул, что это жест доброй воли официального Кабула в адрес будущих партнеров по переговорам. Всего в заключении находятся не менее 5 000 талибов.

США должны вывести свой воинский контингент из Афганистана в ближайшие полтора года при условии сохранения режима прекращения огня.