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Саудовская Аравия

Саудовская Аравия и ОАЭ увеличивают поставки нефти

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 Андрей Позняков
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Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии   -   Авторское право  AP Photo/Hassan Ammar, File
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На фоне снижения цен на нефть Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты объявили о намерении увеличить объёмы поставок энергоносителей. Это решение последовало за срывом сделки Организации стран-экспортёров нефти ОПЕК по сокращению добычи сырья.

Разногласия между партнёрами связывают с отказом Москвы от дополнительного снижения квот в связи с угрозой рецессии мировой экономики. Министр энергетики России Александр Новак настаивает, что российские представители призывали пока сохранить соглашение с прежними ограничениями, а тем временем лучше оценить экономическое влияние коронавируса.

«Началась ценовая война и сейчас мы переживаем тот этап, когда нарастает паника и неуверенность в ситуации, когда неопределённость и без того слишком высока», — объясняет директор консалтинговой компании Rexecode Дени Ферран.

После сообщений о срыве сделки ОПЕК+ цены на фьючерсы нефти марки Brent обрушились и достигли уровня ниже 35 долларов за баррель. Это называют одним из ключевых факторов падения курса рубля и российских биржевых индексов.

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