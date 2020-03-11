Саудовская Аравия и ОАЭ увеличивают поставки нефти

На фоне снижения цен на нефть Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты объявили о намерении увеличить объёмы поставок энергоносителей. Это решение последовало за срывом сделки Организации стран-экспортёров нефти ОПЕК по сокращению добычи сырья.

Разногласия между партнёрами связывают с отказом Москвы от дополнительного снижения квот в связи с угрозой рецессии мировой экономики. Министр энергетики России Александр Новак настаивает, что российские представители призывали пока сохранить соглашение с прежними ограничениями, а тем временем лучше оценить экономическое влияние коронавируса.

«Началась ценовая война и сейчас мы переживаем тот этап, когда нарастает паника и неуверенность в ситуации, когда неопределённость и без того слишком высока», — объясняет директор консалтинговой компании Rexecode Дени Ферран.

После сообщений о срыве сделки ОПЕК+ цены на фьючерсы нефти марки Brent обрушились и достигли уровня ниже 35 долларов за баррель. Это называют одним из ключевых факторов падения курса рубля и российских биржевых индексов.