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Китай

Си Цзиньпин: "распространение коронавируса практически остановлено"

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 Мария Горковская
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Си Цзиньпин: "распространение коронавируса практически остановлено"
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CNCCTV
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"Распространение коронавируса практически остановлено", - заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Во вторник китайский лидер впервые с начала эпидемии неожиданно посетил ее главный город-очаг - Ухань, административный центр провинции Хубэй.

Он побывал в инфекционной больнице, которую в условиях чрезвычайной ситуации построили здесь всего за десять дней, побеседовал по видеосвязи с некоторыми пациентами и врачами, встретился с жителями одного из районов.

Незадолго до того национальное министерство здравоохранения поделилось с гражданами обнадеживающими новостями: за прошедшие сутки в стране зафиксировано всего 19 новых случаев заражения. Для сравнения - в Италии их 1800.

В конце января Хубэй почти целиком оказался в изоляции. Со вторника же тем, кто сам так и не заразился и не был в тесном контакте с инфицированными, разрешено свободно передвигаться - правда лишь в пределах провинции. Сообщается, что послабления не коснуться Ухани.

Сегодня в Китае свыше 80,5 тысяч заболевших коронавирусом. Более трех тысяч умерли.

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