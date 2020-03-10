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Бельгия

Турция и ЕС готовят сделку по мигрантам

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 Андрей Позняков
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Турция и ЕС готовят сделку по мигрантам
Авторское право  Virginia Mayo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Евросоюз и Турция обновляют соглашение об ограничении нелегальной миграции на фоне кризиса на греческой границе. Такое решение было принято в ходе визита турецкого лидер Реджепа Тайипа Эрдогана в Брюссель. В ближайшие дни рабочие группы под руководством верховного представителя ЕС Жозепа Борреля и главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу должны согласовать новые условия договора. В Брюсселе говорят, что рассчитывают таким образом найти выход из кризиса.

Эта встреча — важный шаг, и, как я думаю, шаг в правильном направлении. Но нам ещё предстоит немало совместной работы и с турецкой стороны, и с европейской, чтобы мы могли наладить добросовестный мониторинг этого соглашения между Турцией и ЕС по вопросам миграции и оценить, на какой прогресс можно рассчитывать в будущем. Надо добиваться деэскалации, надо использовать возможность сотрудничества по разным вопросам для снижения напряжённости.
Шарль Мишель
председатель Европейского совета

Турецкая делегация назвала прошедшие в Брюсселе переговоры «продуктивными», однако Реджеп Тайип Эрдоган он заявлений по итогам переговоров воздержался.

Ситуация на греческой границе осложнилась в феврале, когда Анкара обвинила Евросоюз в невыполнении финансовой части обязательств в рамках миграционного соглашения 2016 г. и заявила что больше не будет ограничивать поток беженцев в ЕС.

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