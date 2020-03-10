Индекс РТС обрушился на открытии торгов Мосбиржи

Ключевые российские фондовые индексы обрушились на открытии торгов Московской биржи во вторник. Так, индекс Мосбиржи потерял 10,4%, упав до отметки 2436 пункта, а индекс РТС "полегчал" на 16%, до 1056 пунктов.

В понедельник Мосбиржа не работала, и это первые торги после провала переговоров стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти. На фоне этой новости в понедельник произошло рекордное обрушение цен на нефть.

При открытии торгов во вторник индекс Франкфуртской биржи показывает скромный рост. Парижская биржи также открылась некоторым повышением котировок.

Начавшиеся во вторник с падения торги на биржах Китая завершились ростом. Специалисты говорят, что это произошло в том числе и потому, что эпидемию коронавируса, судя по всему, пекинским властям обуздать удалось.

Накануне на Уолл-стрит царили панические настроения, наблюдатели сравнивали результаты дня с биржевым крахом 11-летней давности. Потом котировки слегка оправились, поскольку заявление о том, что "американская экономика крепка, как никогда", сделал Трамп.

Но главный вопрос - о том, что будет с ценами на основные энергоносители, не уходит из повестки дня.

Аналитики ожидают, что во II квартале стоимость барреля марки Брент может составить $33 против ожидавшихся $56.