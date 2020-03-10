"Для России это очень неприятно": чего ждать от обвала рубля?

Начало недели выдалось сложным для российской экономики. В понедельник евро превысил отметку в 85 рублей, а во вторник торги на Московской бирже открылись падением большинства котировок.

Мы решили спросить у директора Банковского института ВШЭ Василия Солодкова, что означают эти события, повторится ли кризис 2014 года и стоит ли паниковать?

Почему обвалилась Московская биржа?

Сначала пришла новость, что сделка ОПЕК+ разваливается. Саудовская Аравия заявила, что снижает цены на нефть и увеличивает объемы поставок. После этого обвалились рынки в Азии, США и России. Потом мы увидели значительное падение курса рубля по отношению к американскому доллару и евро.

Как падение рубля отразится на российской экономике?

Для российской экономики важно, насколько упадет цена на нефть. Если до 42 долларов за баррель, то ничего страшного не произойдет. В этом случае перестанет наполняться Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цены упадут ниже, то возникнут проблемы с наполнением бюджета, ФНБ будет тратиться. Дальше вопрос будет заключаться лишь в том, как долго будут сохраняться низкие цены на нефть. У нас уже были прецеденты. Уже был резервный фонд, который мы потратили во время кризиса 2008 года.

Что это означает для среднестатистического россиянина?

В течение длительного времени рубль демонстрировал чудеса стабильности, но в этой ситуации люди, как всегда, потеряли на своих сбережениях. Василий Солодков директор Банковского института ВШЭ

Поскольку в потребительской корзине значительную долю продуктов составляет импорт, то пропорционально увеличатся цены на все товары, которые в эту корзинку входят. Центрабанк и правительство в последние годы уговаривали людей держать сбережения в рублях, объясняя, что рубль – самая стабильная валюта. Действительно, в течение длительного времени рубль демонстрировал чудеса стабильности, но в этой ситуации люди, как всегда, потеряли на своих сбережениях.

Что будет дальше?

Никто не учитывает «зеленый» фактор. Происходят климатические изменения, есть угроза того, что эти изменения необратимы. И люди все меньше полагаются на углеводороды и все больше на альтернативные источники энергии. Василий Солодков директор Банковского института ВШЭ

Любое прогнозирование бесмыссленно, поскольку факторов очень много. Первое, что может произойти – это возобновление картеля ОПЕК+. Второе, понижение цен на нефть отключит американских производителей сланцевой нефти. Через какое-то время, очевидно, произойдет некий рост нефтяных котировок.

Третье, что никто не учитывает, - это «зеленый» фактор. Происходят климатические изменения, есть угроза того, что эти изменения необратимы. И люди все меньше полагаются на углеводороды и все больше на альтернативные источники энергии. И с этой точки зрения тренд по снижению цены на нефть может сохраниться. Поэтому сейчас практически невозможно сказать, что произойдет. В любом случае, для Российской Федерации это очень неприятно.

Какие меры может принять правительство?

Одно из наших преимуществ – плавающий курс рубля. Во время кризиса 2008 года Центральный банк сдерживал падение рубля, и, в результате, остался без резервов. Во время кризиса 2014 года, когда ЦБ с опережением перешел на плавающий курс, России удалось сохранить резервы. Но при этом произошла девальвация нашей валюты в два раза: с 30 рублей за доллар до 60. И сейчас мы видим ту же самую девальвацию.

Девальвация дает стране некие конкурентные преимущества. Когда у вас девальвируется национальная валюта, то дорожает импорт и дешевеет экспорт. Теоретически, можно наращивать экспорт. Но чтобы наращивать экспорт – любой, кроме углеводородного сырья, нужны инвестиции, но их нет, потому что экономика находится не в самом лучшем состоянии.

Делать инвестиции просто страшно из-за существующего инвестиционного климата, когда в любой момент к вам приходит полицейский или пожарный и, грубо говоря, спрашивает: «Откуда у вас деньги? Давайте делиться».