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Россия

2024: "прямолинейное" решение Путина

Комментарии
 Мария Горковская  & Galina Polonskaya
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Russia Putin
Russia Putin   -  
Авторское право
Pavel Golovkin/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Владимир Путин принял окончательное решение о том, как выстраивать систему власти после 2024 года. К такому выводу пришли эксперты после того, как Госдума одобрила выдвинутую Валентиной Терешковой поправку к Конституции об обнулении президентских сроков нынешнего российского лидера.

"Сначала была отброшена модель объединения с Белоруссией. Пока это, наверное, не очень возможно. Потом явно всерьез рассматривалась модель председателя Государственного Совета. Столь же очевидным образом были обнаружены риски двоевластия и потенциальных конфликтов между полновластным президентом и председателем нового органа, "отца нации" Путина. И выбран простой прямолинейный вариант", - отмечает Андрей Колесников из Московского Центра Карнеги.

"Кризисная ситуация заставила Путина сбросить маски и сделать то, что он изначально планировал, сделать это быстрее. То есть, если раньше он планировал остаться на своем посту в 2024 году, теперь он решил это сделать досрочно", - считает политолог Аббас Галлямов.

Сам Путин заявил, что сперва Конституционный суд должен уточнить, не противоречит ли новая поправка основному закону страны.

"Обнуление, если Конституционный суд поддержит инициативу Валентины Терешковой, будет означать, что Владимир Путин сможет остаться на президентскому посту до 2036 года. Ну а уж поле власть в России станет сменяемой. Несогласные с такой перспективной уже подали заявку о проведении акции протеста в московскую мэрию", - передает из Москвы корреспондент Euronews Галина Полонская.

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