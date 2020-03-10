Европа мобилизуется на борьбу с коронавирусом

Европейские страны наблюдает за развитием событий в Италии - ситуация с эпидемией вскоре может повториться и у них.

USA, Germany, France and Spain only ~10 days away from having same COVID-19 cases as Italy unless Wuhan-like measures are taken #coronavirus#COVIDー19pic.twitter.com/LFa0aVQZEF — Ramon (@redamon8) March 10, 2020

Во Франции, где зарегистрированы более 1600 случаев COVID-19 и 30 человек скончались, готовятся к росту числа заболеваний. Президент Эммануэль Макрон во вторник посетил центр экстренной помощи больницы Некер в Париже, один из многих в стране. При подозрительных симптомах французам рекомендовано не обращаться к врачу, а звонить в такие центры.

"Эпидемия у нас только начинается,- сказал после посещения центра Макрон. - И об нужно говорить со всей ясностью. Министерство здравоохранения постоянно напоминает об этом. Мы организуемся, наши службы неотложной помощи находятся в готовности, чтобы встретить надвигающийся кризис во всеоружии".

Около 1500 заболевших выявлено в Испании; примерно половина из них приходится на Мадрид и его пригороды. 35 человек скончались. Во вторник парламент страны принял решение приостановить свою работу по меньшей мере на неделю после того, как стало известно о заражении коронавирусом одного из депутатов.

Министерство образования Испании объявило о закрытии всех учебных заведений столицы от детских садов до университетов на 2 недели начиная со среды.

Но многие в эффективности таких мер сомневаются.

"Теперь у нас появилась ещё одна проблема, - говорит отец одного из школьников. - Что мы, родители, можем сделать? Мы оставляем наших детей с бабушкой и дедушкой, но именно они подвержены наибольшему риску. Решение закрыть школы вовсе не способствует контрою над ситуацией. Они могут закрывать другие учреждения, но не школы, нет".

⚠️After #Italy locked down 25% of its country, #Spain now considers “drastic action” to contain #coronavirus after the number of cases almost doubled overnight to 999 from 589, mainly in #Madrid and Basque country, an industrial hub.#pandemic#COVID19https://t.co/PSqx48z3qH — Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) March 9, 2020

Власти Австрии во вторник объявили о своём решении закрыть въезд в страну со стороны Италии. Пересечь границу смогут лишь австрийские граждане, возвращающиеся домой. Но там им придётся пройти двухнедельный карантин.

Грузовое сообщение с Италией будет продолжено при условии паспортного и медицинского контроля для водителей. Транзит через Австрию разрешён, если не предполагается делать остановок.

"Мы будем останавливать автомобили, проверять паспорта и фотографировать их, чтобы контролировать перемещение людей по Австрии", - сказал глава МВД страны Карл Нехаммер.

Накануне аналогичные меры приняла Польша, где подтверждено около 20 случаев заболевания. Власти страны ввели круглосуточный санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.