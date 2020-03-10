Жители Эдирне зарабатывают на мигрантах

Тысячи мигрантов из третьих стран остаются на турецко-греческой границе в районе Эдирне. Он не оставляют надежду оказаться на территории Европейского союза и с нетерпением ожидают итогов переговоров между Анкарой и Брюсселем. Единственное в чём эти люди уверены, что вечно в нынешнем положении они оставаться не смогут и рано или поздно сдвинуться. Вопрос – в каком направлении.

Нелегальная перевозка мигрантов через границу – выгодный бизнес. За доставку к месту, где можн пересечь границу без пограничного контроля, у мигрантов просят 1000 долларов США. И многие местные жители, на фоне непростой экономической ситуации в стране, не могут устоять от искушения быстро заработать таким образом.

Согласно многочисленным свидетельствам, турецкие власти подталкивали местных жителей оказывать помощь мигрантов в пересечении границы. Это происходило после заявления президента Эрдогана о том, что мигранты должны получить право свободного перехода через границу. По некоторым данным, местная полиция получила директиву от правительства оказывать содействие перемещению мигрантов к границе.

Анелиз Боржес, Euronews: «В разгар кризиса, когда тысячи беженцев приехали сюда после того, как Турция объявила, что граница с Грецией открыта, они рассказывали, что турецкие полицейские направяли их на такие неофициальные переходы, как этот. Здесь, для того, чтобы попасть в Евросоюз, достаточно пересечь реку Марицу».