Тюремные бунты на фоне эпидемии

Бунты затронули в в том числе и римские, и миланские тюрьмы.

Недовольство возникло, как только заключенным сообщили, что их лишат свидания с родственниками, и что запрет на посещения будет действовать больше двух недель.

Есть информация о том, что имелся и захват заложников, которые позднее были освобождены в результате операции спецназа.

В Риме к протестам заключенных присоединились и их родственники. Они заявили, что не собираются соглашаться с новыми условиями посещения отбывающих наказание.

Протестующих поддержали адвокаты, заявившие, что и до этого условия содержания в итальянских тюрьмах не отличались большой гуманностью.

Накануне сообщалось, что среди тех, кто поднял бунт, имеются раненые, называлась и цифра погибших, их, по последним данным, шестеро.

Прокурор Милана Альберто Нобили заявил, что "недовольные пользуются моментом, чтобы добиться послаблений в режиме содержания, хотя тюрьма Сан Витторе, на условия которой жалуются, рассчитана на 1200 человек, в то время, как в ней находится вдвое меньше заключенных" - конец цитаты".