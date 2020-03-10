ЕС определил приоритеты в борьбе с COVID-19

Чрезвычайный саммит ЕС начался во вторник в режиме видеоконференции, чтобы не терять время на организацию встречи. Проблема срочная: случаи заражения новым коронавирусом выявлены уже во всех 27 странах. Их лидеры решили усилить поддержку лабораторий, участвующих в разработке вакцины, на что ранее уже потратили более 100 млн евро. Они также договорились координировать усилия по профилактике и сдерживанию распространения заболевания COVID-19.

"Государства-члены ЕС едины в том, что главный приоритет - здоровье наших граждан, и что все меры должны основываться на научных и медицинских рекомендациях. Эти меры должны быть пропорциональными, чтобы не обернуться чрезмерными негативными последствиями для нашего общества в целом", - сказал глава Евросовета Шарль Мишель, отметив четыре направления в борьбе COVID-19 :

1. Ограничение распространения вируса

2. Обеспечение медицинским оборудованием

3. Исследования по выработке вакцины

4. Преодоление социально-экономических последствий

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о солидарности и сплочённости.

Face au Coronavirus, ne laissons aucune place à la spéculation et à l’instabilité. L’Europe devra faire tout ce qui est nécessaire sur le plan sanitaire comme sur le plan économique. pic.twitter.com/oaOLYTv50A — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 10, 2020

"Все вместе мы можем принять необходимые решения, предпринять необходимые шаги для противодействия этой эпидемии, для борьбы со всеми её возможными последствиями, чтобы избежать любых форм нестабильности бюджетов. Мы примем для этого все меры", - сказал Маркон, раскритиковав однако решения властей Словении и Австрии закрыть границу с Италией.

На видеосаммите было также решено учредить для борьбы с коронавирусом инвестиционный фонд объемом в €25 млрд. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что €7,5 млрд будут выделены сразу.