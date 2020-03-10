Новый срок для Путина

Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина в случае изменения Конституции. Если закон вступит в силу, это позволит ему в пятый раз участвовать в выборах главы государства. Ранее такую возможность Путин допустил в ходе обращения к депутатам:

В принципе, этот вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд Российской Федерации даст заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям основного закона. Владимир Путин президент России

Снять ограничения на продолжительность пребывания Путина у власти предложила депутат «Единой России» Валентина Терешкова. По её мнению, это необходимо для сохранения устойчивости страны:

«Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции».

Лидер фракции «Единой России» Сергей Неверов пообещал, что парламентское большинство поддержит предложение Терешковой. После этого Путин неожиданно для журналистов лично поехал на заседание Госдумы, где затем выступил с большой речью о сути поправок.

В своей речи Путин отверг идею отмены конституционных ограничений на сроки полномочий будущих президентов и прокомментировал другие предложения о реформировании государственной власти. В частности, он назвал «неправильным» и «опасным» наделение таких органов как Совет безопасности или Госсовет «полномочиями президентского характера». Кроме того, он отверг идею проведения досрочных парламентских выборов после конституционной реформы.