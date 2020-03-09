ВОЗ надеется переломить ситуацию

Миру грозит пандемия нового коронавируса, но она может стать первой эпидемией подобного масштаба, которую удастся взять под контроль. На пресс-конференции в Женеве в понедельник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус старался выглядеть оптимистом. По его мнению, принимаемые сегодня решения могут переломить ситуацию.

"В разных странах развиваются разные сценарии, требующие каждый раз соразмерного

ответа, - подчеркнул он. - Не следует противопоставлять меры сдерживания - ослаблению негативных последствий. Это ложная дихотомия. Речь идет о том и о другом: как сдерживание, так и смягчение последствий. Все страны должны разработать комплексную стратегию по борьбе с эпидемиями и борьбы с этим смертоносным вирусом".

В Европе новым очагом распространения коронавируса в понедельник стала Германия. Здесь зарегистрированы две первые жертвы, число заразившихся превысило тысячу сто двенадцать человек. За сутки количество подтвержденных случаев выросло на 265.

Власти соседней Польши объявили о чрезвычайных мерах на границе и на транспорте: "В ближайшие дни мы также введем санитарный контроль в поездах, сначала междугороднего следования, затем в международных... Мы готовим всю инфраструктуру для осуществления контроля на пограничных переходах: на железнодорожном транспорте, а также в портах для людей, которые прибывают в Польшу морем", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

В самой Германии от принудительного закрытия детских садов и школ пока отказались. Решение остается за региональными властями, заявил федеральный министр здравоохранения. По всей стране заработали мобильные лаборатории экспресс-тестирования.