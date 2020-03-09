Нефть обвалила фондовые рынки

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были приостановлены на 15 минут из-за падения индекса Dow Jones на 2000 пунктов, то есть на 7% от своего предыдущего уровня. Торги происходят на фоне падения цен на нефть на 22% вследствие намерения Саудовской Аравии увеличить предложение и снизить цены на "чёрное золото".

Акции крупнейших американских нефтепроизводителей, Chevron Corp и Exxon Mobil Corp, потеряли в понедельник более 9% своей стоимости. Это их самое большое обесценивание за почти 30 лет.

Не лучше обстоят дела и на европейском фондовом рынке: общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 7%. Почти столько же потерял DAX - индекс немецких компаний, торгующихся во Франкфурте, и французский индекс CAC40. Индекс лондонской биржи FTSE 100 снизился почти на 6 с половиной процента.