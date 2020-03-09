Обвал на фондовом рынке

Торги на европейских фондовых биржах открылись в понедельник с обвала основных индексов на фоне резкого падения цен на нефть и введение ограничений на перемещение людей в индустриально развитых регионах севера Италии из-за коронавирусной эпидемии.

STOXX 600, который объединяет котировки акций 600 крупнейших европейских компаний, упал более чем на 6%. Нефтегазовый индекс SXEP снизился более чем на 7 %. Лондонский индекс FTSE 100, который учитывает котировки таких нефтяных гигантов как BP и Royal Dutch Shell упал на 8%. Акции самих компаний подешевели более чем на 20%.

Акции аравийской нефтяной корпорации АРАМСО в ходе торгов потеряли 10% стоимости, это максимум, который определен регулятором саудовской биржи. За несколько часов до этого рухнули индексы азиатских бирж, сильнее всего пострадала токийская биржа, Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны, обрушился на почти 6 процентных пунктов.

Инвесторы ожидают решения ЕЦБ, председатель Евроцентробанка Лагард должна использовать механизмы, которые позволят рынкам прийти в равновесие. Но у сейчас у Лагард не так много финансовых инструментов, поскольку кредитная ставка уже равна нулю.

Нефть потеряла свыше трети стоимости за сутки, последний раз такое резкое падение цен на марку Брент наблюдалось почти 30 лет назад, во время войны в Персидском заливе.